Vedeli ste, že

systém zdravotnej starostlivosti nie je prepojený so sociálnym systémom sociálnych služieb ? Každý systém hľadí na svojho pacienta/prijímateľa ako na človeka,

ktorý vždy potrebuje iba jeden druh starostlivosti , buď zdravotnú starostlivosť alebo sociálne služby ale nie obidva súčasne. Pričom pravdou je presný opak. Každý pacient v nemocnici potrebuje aj sociálne služby a zároveň takmer každý prijímateľ v pobytovom zariadení sociálnych služieb potrebuje aj zdravotnú starostlivosť. Ak nie sú uspokojené obidva druhy potrieb, kvalita služby sa znižuje.

Ak má byt politika službou pre ľudí , musíme si stanoviť kritéria kvality tejto služby. Najlepšim kritériom hodnotenia je spätná väzba od ľudí. V mojej práci sa stretávam často so zúfalými príbehmi ľudí a ich príbuzných v prípade ak potrebujú zabezpečiť starostlivosť o ťažko chorého rodinného príslušníka. Po jeho prepustení z nemocnice často rodiny musia riešiť situáciu ako a kto zabezpečí starostlivosť o stále chorého člena rodiny. Ak sa nedostane na oddelenie dlhodobo chorých alebo ak sa o neho nepostará rodina, situácia je takmer neriešiteľná, pretože obvykle príbuzní chodia do práce a nemôžu sa v tomto čase starať o chorého člena rodiny. Opatrovateľská služba alebo iná terénna služba je spravidla nedostupná. Jediným riešením je umiestnenie do pobytového zariadenia soc. služieb , ktoré sú spravidla obsadené. Ak má rodina šťastie a podarí sa jej člena rodiny umiestniť do zariadenia soc. služieb , problémy tým nekončia. Často sa stáva , že nemocnice prepustia člena rodiny , ktorý naďalej vyžaduje intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Ak tuto starostlivosť nemôze zariadenie soc. služieb zabezpečiť, člen rodiny sa vracia späť do nemocnice. Takýmto spôsobom sa môže situácia viac krát opakovať.

Prečo je to tak ? Pretože to nikto nerieši.



Pritom by stačilo zaviesť systém bezodkladného prijatia pre vymedzené cieľové skupiny s vážnymi ochoreniami . Títo ľudia by boli z nemocníc ihneď prijímaní do zariadení soc. služieb kde im bude poskytovaná komplexná sociálno zdravotná starostlivosť. Na jednom mieste bude poskytovaná zdravotná a sociálna starostlivosť , bez potreby opakovaného prevážania člena rodiny medzi nemocnicou a zariadením soc. služieb.