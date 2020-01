Vedeli ste, že

ak si dnes na Slovensku podáte žiadosť o prijatie do pobytového zariadenia sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a iné),

do zariadenia vás neprijmú, iba vás zapíšu do evidencie čakateľov na umiestnenie. Čakacia doba je neznáma, môžete čakať niekoľko mesiacov alebo niekoľko rokov. Môže sa vám stať, že sa umiestnenia do zariadenia ani nedožijete. Dôvodom tohto stavu je plná obsadenosť uvedených zariadení a pomerne nízka platba za pobyt v zariadení , asi cca 350 Eur. Jedinou výnimkou ako sa vyhnúť tejto smutnej realite, je umiestnenie v súkromnom zariadení. Ak si túto možnosť vyberiete, vedzte , že nie je pre každého. Za pobyt v týchto zariadeniach zaplatíte cca 1000 Eur mesačne, ale môže sa vám stať, že výška platby sa vyšplhá aj na úroveň 1500 Eur mesačne. Konkrétna výška platby závisí od stupňa vašej odkázanosti, od ceny stravy v zariadení, od platby za ubytovanie a od vášho príjmu (výšky dôchodku)

Prečo je to tak?

Lebo nikto tento problém nerieši. Lepšie povedané na Slovensku sa tvárime, že tento problém riešime ale v každodennom živote sa nič nemení.

Existuje riešenie tohto stavu ?

Áno existuje. Riešením je zavedenie a rozvoj komunitných sociálnych služieb. Ak sa podarí na Slovensku skutočne rozvinúť komunitné sociálne služby v mestách a obciach , nebudete si už musieť hľadať miesto v pobytových zariadeniach ale zostanete doma v kruhu svojej rodiny a sociálne služby prídu za vami. S podporou terénnej sociálnej služby zvládnete pobyt vo vašej domácnosti v čase keď sú vaši rodinný príslušníci v práci alebo v škole. Do pobytových zariadení bude z tohto dôvodu umiestňovaných výrazne menej ľudí, ich kapacity budú postačovať na umiestnenie tých, ktorí túto pobytovú službu skutočne potrebujú.